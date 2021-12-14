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Под Киевом обнаружили подпольный цех по изготовлению взрывчатки

Под Киевом обнаружили подпольный цех по изготовлению взрывчатки. Среди изъятого - устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями и боеприпасы. Подпольный цех организовал у себя дома местный житель, который ранее уже был судим за изготовление самодельной взрывчатки. По предварительным данным, готовую продукцию он планировал реализовать в криминальных кругах. Сейчас Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможном использовании обнаруженного для совершения терактов.

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