Под Одессой вспыхнул крупный пожар на заводе по производству горючего масла

Жертв и пострадавших нет. К моменту приезда спасателей администрация предприятия эвакуировала всех сотрудников. Возгорание возникло в компрессорной станции. Уточняется, что аммиачный коллектор, который находится недалеко от завода, не представляет опасности. Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. В тушении огня задействованы 22 единицы техники и 75 спасателей. Пламя удалось локализовать.