Под Петербургом прогремел мощный взрыв на заводе пиротехники

По данным, погибли два человека, четверо пострадали. Еще несколько остаются под завалами. На данный момент известно, что взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании завода "Авангард", который является крупнейшим в России производителем пиротехники. На месте ЧП работают спасатели. Подробности выясняются.