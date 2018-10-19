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Под Петербургом прогремел мощный взрыв на заводе пиротехники

По данным, погибли два человека, четверо пострадали. Еще несколько остаются под завалами. На данный момент известно, что взрыв произошел в четырехэтажном производственном здании завода "Авангард", который является крупнейшим в России производителем пиротехники. На месте ЧП работают спасатели. Подробности выясняются.

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