Пока белорусский лидер Александр Лукашенко делает все возможное для защиты каждого сантиметра Синеокой, руководство Украины сознательно создает из своей страны полигон для испытаний. И это не игра слов. Это цитата министра обороны Украины. Конкретизируем "… для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь". При этом главу их военного ведомства не волнуют тысячи убитых солдат и офицеров, изуродованная инфраструктура и загрязненная некогда плодородная земля. Кому и зачем выгодно поставлять Киеву вооружение - в новом выпуске "По форме" разбиралась Анна Чиж-Литаш.

Думаю, не открою Америку, если скажу, что третья мировая война уже идет. Подчеркну - официально необъявленная. И полем сражения, по-прежнему, остается Украина. Точнее, я бы сказала - полигоном для испытаний современного западного оружия и утилизации старого хлама, который щедро даруют ей десятки европейских стран. Некогда плодородные земли государства 404, кормящие миллионы людей, теперь превратились в свалку металла и свинца. Анализируя это, на ум приходит один вопрос - за что руководство Украины так ненавидит свой народ, ежедневно перемалывая его на жерновах смерти, страданий, голода и болезней? Ведь, все это можно было прекратить за один день.

Уверена, что так много о мире, как Александр Лукашенко, не говорил ни один мировой лидер. Каждое выступление, рабочее совещание, диалоги на международных площадках у Президента Беларуси начинаются всегда с одних и тех же слов - слов о мире на Украине. Недавно на встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ Главнокомандующий снова подчеркнул - важно остановить конфликт в Украине, а не заниматься поиском его причин. И как истинный лидер, уверена, в первую очередь, он беспокоится о безопасности народа своего государства. Ведь взрывы снарядов эхом доносятся и до белорусов.

А вот кто и сколько поставляет боеприпасов Украине, давайте разберемся. Очевидно, что Российская Федерация выполнила бы цели СВО за несколько месяцев, если бы Украина воевала исключительно своими силами. Но это изначально была спланированная война, главнокомандующим которой был вовсе не Зеленский, а Вашингтон.

Точные суммы и количества оружия, поставленного на Украину, вам назовут разве что в Пентагоне. США озвучивают сумму в 41 миллиард долларов - и это только их рука поддержки. А сколько европейские чиновники достали из своих копилок? Очередной пакет помощи от Америки - 500 миллионов долларов. И что же спрятано внутри? Еще 30 БМП "Брэдли". Кстати, отлично ежедневно горят недалеко от Донбасса. Далее. 25 бронетранспортеров Страйкер - тоже на утилизацию. В пакете можно еще найти противотанковые ракеты "Джавелин" и огромное количество "удобрения" для украинской земли: боеприпасы для систем ПВО, а еще авиационные и артиллерийские, стрелковое оружие, тепловизоры, приборы ночного видения и так далее.

Сегодня мы можем уверенно говорить - уже передано около полутысячи танков, несколько сотен БМП, БТРов, ствольной и буксируемой артиллерии и около 100 реактивных систем. Не забываем и про авиацию: количество вертолетов и самолетов приближается к 50 единицам. Сюда же добавляем беспилотники - плюс минус 300 дронов. Спонсоры Киева останавливаться не планируют. И причины такой щедрости две. Те страны, которые отдают новое вооружение, внимательно следят за тем, как оно работает в боевых условиях. Это же отличный способ проанализировать все плюсы и минусы и, если потребуется, в дальнейшем, будет сделан очередной апгрейд. Другие доноры Киева - Латвия, Литва, Польша, Словения отлично сэкономили на утилизации и сбросили на полигон для отходов - он же Украина, свою старую военную технику. А взамен протянули руку западным и американским хозяевам для получения нового вооружения.

В этой истории боль от одного. Боль за простых людей: русских и украинцев. Боль за их украденное настоящее и призрачное будущее. К сожалению, тем, кто выделяет новый долларовый транш, плевать на жизни людей.