Под Ригой проводятся танковые маневры

В Латвии проходят очередные западные учения. Активная фаза танковых маневров проводится на полигоне под Ригой. В тренировках участвуют экипажи и других боевых машин из Италии, Канады, Великобритании, Норвегии, Польши, Испании и Германии. Учения ведутся и днем и ночью с использованием боевых снарядов и патронов.