3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт
Очень трогательная история произошла в Миллеровском районе Ростовской области.Охотничьи собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт, сутки согревая его на морозе. Об этом пишет РИА Новости.
ПО информации департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона, утром 21 декабря житель хутора Терновой 1950 года рождения уехал на охоту в Сулинское лесничество и перестал выходить на связь. Вечером обеспокоенные родственники позвонили в службу спасения. К поискам пропавшего охотника подключились полицейские и спасатели.
Нашли мужчину на следующий день днем в районе поселка Долотинка. Мужчина лежал на земле, по предварительной информации, у него случился инсульт.
"Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом", - говорится в сообщении.
Одна из собак была сильна ранена, возможно, ей пришлось сразиться с диким зверем, но хозяин был невредим. Животные не подпустили к охотнику полицейских, им пришлось срочно привозить жену пострадавшего, только после этого собаки отошли от своего хозяина, и его смогли осмотреть медики. На вертолете его доставили в больницу, за его жизнь борются врачи.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов