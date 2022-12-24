Под Ростовом собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт

Очень трогательная история произошла в Миллеровском районе Ростовской области.Охотничьи собаки спасли своего хозяина, у которого случился инсульт, сутки согревая его на морозе. Об этом пишет РИА Новости.



ПО информации департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона, утром 21 декабря житель хутора Терновой 1950 года рождения уехал на охоту в Сулинское лесничество и перестал выходить на связь. Вечером обеспокоенные родственники позвонили в службу спасения. К поискам пропавшего охотника подключились полицейские и спасатели.



Нашли мужчину на следующий день днем в районе поселка Долотинка. Мужчина лежал на земле, по предварительной информации, у него случился инсульт.



"Выжить на морозе пострадавшему помогли две охотничьи собаки. Лайка и русская гончая сутки не отходили от хозяина, согревая его своим теплом", - говорится в сообщении.



Одна из собак была сильна ранена, возможно, ей пришлось сразиться с диким зверем, но хозяин был невредим. Животные не подпустили к охотнику полицейских, им пришлось срочно привозить жену пострадавшего, только после этого собаки отошли от своего хозяина, и его смогли осмотреть медики. На вертолете его доставили в больницу, за его жизнь борются врачи.



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