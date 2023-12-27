Под руководством Байдена в США произошло наибольшее количество массовых убийств

Вопросы вооруженного насилия все острее стоят в США. На протяжении трех лет под руководством Байдена в стране произошло наибольшее количество массовых убийств.

Антирекорды обновляются ежегодно. В 2023 году в США зафиксировано не менее 650 случаев массовой стрельбы. На этом кровавая статистика Штатов не заканчивается: погибли в нынешнем году от огнестрельного оружия свыше 18,5 тыс. человек. Пострадали более 35 700.