Под Таганрогом упал беспилотник

Под Таганрогом на хуторе Дарагановка в Ростовской области упал беспилотник, пишет БЕЛТА.



В результате падения беспилотного летательного аппарата повреждены кровля частного домовладения и автомобиль. Специалисты Минобороны выясняют принадлежность дрона.



Как позднее уточнил глава районной администрации Василий Даниленко, ЧП произошло поздно вечером 30 июля. Раненых и погибших в результате инцидента нет. На месте работают представители Минобороны, УПЧС Неклиновского района и службы жизнеобеспечения.