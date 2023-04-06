Под видом "гуманитарной помощи" поляки впустили десятки миллионов приезжих, в том числе преступников

Еженедельник MyślPolska призывает поляков задуматься о последствиях массовой миграции украинских беженцев. Это, по мнению авторов статьи, угрожает дестабилизацией в региональном масштабе, ведет к дезорганизации экономики и выводит страну на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным, - с нацизмом. Как пишут в издании, под видом "гуманитарной помощи" поляки впустили в Шенгенскую зону десятки миллионов приезжих, в том числе преступников. Кроме того, авторы констатируют среди беженцев последствия давней нацистской идеологической обработки. Речь о государственном культе Бандеры, Шухевича и других. Украина - это территория, где абсолютно необходима денацификация, резюмирует польское издание.