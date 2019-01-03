Под завалами в Магнитогорске, по последним данным, нашли 38 погибших

Большинство из них опознаны. В списке жертв шестеро детей. Продолжаются поиски еще троих человек. В МЧС региона заявили, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания. По мнению следователей, ЧП произошло вследствие взрыва бытового газа. Возбуждено уголовное дело. Сегодня начнут выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим. Также будут произведены выплаты в связи с утратой имущества. Сообщается, что оставшиеся без жилья граждане смогут его в скором времени получить. Предусмотрена и оплата расходов на организацию похорон. Они пройдут завтра.