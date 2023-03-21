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Подана заявка на регистрацию Эрдогана в качестве кандидата в президенты Турции
Подана заявка в Высший избирательный совет на регистрацию действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата в президенты страны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал TRT Haber.
Представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) 21 марта передали документы в Высший избирательный совет для регистрации Эрдогана в качестве кандидата в президенты страны на выборах 14 мая.
Известно, что всего о планах принять участие в президентской гонке на данный момент заявили 18 политиков. Ожидается, что основным конкурентом Эрдогана на нынешних выборах станет единый кандидат оппозиционного "Народного альянса" - лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Фото: ТАСС
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