Боевой дрон ВСУ со взрывчаткой на борту вторгся в воздушное пространство Литвы и разбился в поле у деревни Самане, что в 55 км от границы с Беларусью.

Дырявое небо Прибалтики

Сенсация в том, что системы ПВО и радары Литвы не зафиксировали нарушителя. Глава Минобороны Робертас Каунас был вынужден признать: имеющимися средствами обнаружить дрон не удалось. Оправдание министра выглядит как издевательство: интеграция закупленных радаров в единую сеть началась "всего пару месяцев назад", а стопроцентного обнаружения беспилотников, дескать, нет даже у США.

При этом местные жители в отличие от натовских систем слежения разглядели упавший дрон и позвонили в полицию, после чего на место экстренно прибыл спецназ.

Самое шокирующее - это начинка. Дрон решили уничтожить прямо на месте. Район крушения оцеплен, а местных жителей из ближайших усадеб экстренно эвакуируют.

Вильнюс и штаб-квартира НАТО демонстрируют показательную немоту: никто даже не решается выразить словесный протест Киеву. Остается лишь догадываться, каким должен быть следующий "подарок" из Украины, чтобы альянс наконец заметил дыру в своей противовоздушной обороне.

Киев атакует союзников

Киев регулярно атакует беспилотниками своих союзников. С начала мая зафиксировано минимум 10 фактов нарушения воздушной границы стран НАТО со стороны Украины.