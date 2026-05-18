"Подарок" из Украины: боевой БПЛА упал в Литве
Боевой дрон ВСУ со взрывчаткой на борту вторгся в воздушное пространство Литвы и разбился в поле у деревни Самане, что в 55 км от границы с Беларусью.
Дырявое небо Прибалтики
Сенсация в том, что системы ПВО и радары Литвы не зафиксировали нарушителя. Глава Минобороны Робертас Каунас был вынужден признать: имеющимися средствами обнаружить дрон не удалось. Оправдание министра выглядит как издевательство: интеграция закупленных радаров в единую сеть началась "всего пару месяцев назад", а стопроцентного обнаружения беспилотников, дескать, нет даже у США.
При этом местные жители в отличие от натовских систем слежения разглядели упавший дрон и позвонили в полицию, после чего на место экстренно прибыл спецназ.
Самое шокирующее - это начинка. Дрон решили уничтожить прямо на месте. Район крушения оцеплен, а местных жителей из ближайших усадеб экстренно эвакуируют.
Вильнюс и штаб-квартира НАТО демонстрируют показательную немоту: никто даже не решается выразить словесный протест Киеву. Остается лишь догадываться, каким должен быть следующий "подарок" из Украины, чтобы альянс наконец заметил дыру в своей противовоздушной обороне.
Киев атакует союзников
Киев регулярно атакует беспилотниками своих союзников. С начала мая зафиксировано минимум 10 фактов нарушения воздушной границы стран НАТО со стороны Украины.
Больше всего инцидентов зафиксировано в Латвии - 4 случая, включая попадание дрона в нефтехранилище в Резекне (его, кстати, из-за этого закрывают), в Финляндии 2 факта. Польша официально не фиксировала залет украинских беспилотников, но на ее территории дважды за месяц обнаружены их обломки. Эстония также сообщала о случаях пролета украинских дронов над своей территорией. Теперь и Вильнюс получил такой вот "подарок" от Киева.