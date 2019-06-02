Хочешь в Америку? Покажи свой "Инстаграм"! В США ужесточают миграционные правила. Теперь подающим заявку на американскую визу придется показывать свои социальные сети. Соответствующие изменения утвердил Госдеп. Заявители должны будут указать данные обо всех своих соцсетях, адреса электронной почты, а также номера телефонов за последние пять лет. Исключения коснуться лишь дипломатических виз и официальных делегаций.