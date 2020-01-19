Подборка интересных событий недели

Что интересного и яркого произошло в мире за прошедшие семь дней, какие события не оставят вас без эмоций и о чем непременно стоит узнать — специальную подборку для вас подготовила Нина Кононюк.



Астронавты НАСА совершили первый в этом году выход в открытый космос. Перед участниками 62-й экспедиции на МКС была поставлена задача заменить старые водородно-никелевые батареи на более мощные. Ответственную миссию поручили американкам Джессике Меир и Кристине Кук. Астронавтики уже совершали совместный выход в открытый космос в октябре прошлого года, поэтому с работой справились отлично. За семь часов 20 минут девушки переместили три старые водородно-никелевые батареи на площадку, размещенную на поверхности станции, и установили две новые литий-ионные батареи, питающиеся от солнечной панели. Отметим, что масса одной новой батареи составляла 194 килограмма! Астронавтики справились с задачей раньше намеченного срока. И это несмотря на небольшое ЧП. У Кристины Кук во время работы от шлема открепились видеокамера и фонарь подсветки. Действия напарницы пришлось координировать Джессике Меир при помощи своей камеры. Благодаря слаженной работе женского дуэта были подготовлены условия для проведения намеченного на 20 января выхода в открытый космос для замены еще двух водородно-никелевых батарей.







Панда-премия



Московский зоопарк стал трижды лауреатом международной панда-премии. Зверинец удостоился золота в номинации "Панда-событие 2019 года". Ведь именно в прошлом году здесь был открыт вольерный комплекс "Фауна Китая". Серебро зоосаду досталось в категории "Панда-персона года". Ею стала директор зоопарка Светлана Акулова. Бронзы удостоили панду Дин-Дин. Ее признали "любимым бамбуковым мишкой за пределами Китая". Кстати, Дин-Дин не перестает радовать своих поклонников. Недавно в твиттер-аккаунте панды появилось забавное видео: она радуется снегу, качается в сугробах и играет с ветками ели. Отметим, что в международной панда-премии 15 номинаций. В каждой за победу борются претенденты из Китая, США и Европы. А лучших выбирают в ходе открытого онлайн-голосования поклонники бамбуковых медведей со всего мира.





20 маленьких панд

Эти кадры из Китая. Один из местных зоопарков в новом, 2020 году показал публике сразу 20 детенышей гигантской панды! За прошлый год в Поднебесной родились 32 бамбуковых медведя. Но некоторые из них пока еще слишком малы, чтобы их могли показать посетителям. Ну, а те, кто постарше, с удовольствием позировали для семейного фото. Малышам от 4 до 7 месяцев.





Мeгсит: переходный период

Отправляемся в Великобританию. Миллионы людей во всем мире следят за судьбой принца Гарри и его супруги Меган Маркл. 9 января чета повергла общественность в шок, заявив, что хочет сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и попытаться обрести финансовую независимость. Вся Британия, затаив дыхание, ожидала реакции королевы Елизаветы II. Была организована кризисная встреча королевской семьи, а по ее итогам монарх целиком и полностью поддержала решение любимого внука. На совещании в Букингемском дворце Елизавета II и принц Гарри договорились о так называемом переходном периоде. На его протяжении герцог и герцогиня Сассекские будут попеременно жить в Канаде и Великобритании. В СМИ ходят слухи, что решение отдалиться от трона супруги приняли из-за разлада в королевской семье. Семейный биограф Пенни Юнор подтверждает, что Гарри и Меган несчастны, они чувствуют себя изолированными, нелюбимыми и недооцененными в кругу близких.





В метро без штанов

Десятки жителей Праги проехались в метро… без штанов! Известный флешмоб родом из Америки в Чехии уже стал по-настоящему традиционным. Суть его проста: нужно проехаться в подземке в верхней одежде, но при этом не надевая штанов. Зачем? Да просто так, шутки ради! Необычную акцию на протяжении многих лет поддерживают в разных городах мира. Вот и для жителей Лондона прокатиться в метро без штанов стало любимым развлечением. Напомним, флешмоб придумали почти 20 лет назад в Нью-Йорке. Его еще называют праздником глупости и веселья.





Самые дорогие города