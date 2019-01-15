Поддержит ли парламент Великобритании предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС по Брекситу

Решающий день для Великобритании. Парламенту сегодня предстоит одобрить или отвергнуть предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС по Брекситу. Эксперты полагают, что шансы премьер-министра получить поддержку коллег невысоки. В таком случае Великобританию может ждать сразу несколько путей - от так называемого жесткого выхода без сделки до отсрочки или даже отказа от Брексита вообще. Еще один вариант развития событий - проведение нового референдума. Впрочем, с этой идеей категорически несогласна сама Мэй.