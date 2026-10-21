"Поддерживать Украину, чтобы пить кофе с круассаном": к чему призывает премьер-министр Латвии

"Если мы хотим продолжать по утрам пить кофе с круассаном, мы должны продолжать поддерживать Украину". Кто о чем, а вшивый о бане. Это заявление премьера Латвии Андриса Кулбергса по итогам заседания последнего Совета Евросоюза в Брюсселе. Таким забавным способом глава правительства маленькой, бедной, датируемой страны ЕС решил повлиять на большие страны Европейского Союза по части выделения еще большего финансирования на закупку оружия и продолжение войны киевским режимом.

Тезис про круассаны сработал не очень, и не потому, что круассан не имеет отношения к латышской национальной кухне. Как заявила прибывшая на тот же саммит председатель Европейского парламента Роберта Метсола в Брюсселе, главы государств столкнулись с беспрецедентными разногласиями, каких не бывало прежде относительно будущей финансовой перспективы. Так на птичьем языке евробюрократов называется проект общего долгосрочного бюджета ЕС на следующие семь лет.

Большие страны-доноры, то есть, которые получают из общего бюджета ЕС сильно меньше, чем в него платят, Германия, например, категорически не согласны с бюджетным черновиком Европейской комиссии в размере 1,75 трлн евро и еще большего увеличения трат на оборону и закупку вооружений.

Малые страны, вот эти вот вечные нищеброды с протянутой рукой вроде Латвии, наоборот, дать больше денег сами не могут. Например, внешний долг Латвии к 2030 году достигнет 54 % от ВВП страны, а в абсолютных цифрах это 1 млрд евро только на проценты и обслуживание уже имеющегося госдолга. Но они истерично требуют от Германии, Испании, Франции, Италии еще больше датировать киевский режим.

В ход пошли козырные аргументы: Россия с Беларусью не сегодня-завтра нападут на Прибалтику. А сейчас только Украина их и сдерживает. Это любимая песня Прибалтов.

Кстати, саммит закончился ничем. Никакого намека на компромисс не видно и на горизонте. Остался только Кулбергс, потребовавший от ЕС еще 7 млрд, помимо Украины, для себя. Ну, то есть для Латвии, потому что после объявления антироссийских и антибелорусских санкций экономика Латвии недозаработала именно 7 млрд евро. Урсула фон дер Ляйен не ответила ничего.

Однако с круассанами будут проблемы не только у Кулбергса. Франция вторую неделю в огне и уже не из-за лесных пожаров. Молодые люди энергично жгут машины, переворачивают уличные баки и вступают в жесткие стычки с полицией и жандармерией. Участников акций только в Париже уже под 1 млн человек. Протесты, начавшиеся с требований студентов, уже устойчиво переросли в протесты против лично президента Макрона.

Большие города и Париж в первую очередь словно вернулся в 1968 год, крупнейшую в XX веке акцию протеста студентов. Наши родители наверняка помнят те картинки горящего в 1968 году Парижа и взмывшую тогда политическую звезду рыжего усатого еврея Даниэля Кон-Бендита, вынужденного уехать из Франции и всю свою жизнь потом политически избираться в Европарламент от Германии.

Нынешние протестующие студенты не защищают никакого еврея. Им вначале не нравилась система образования Франции, а сейчас уже и сам Макрон на фоне беспрецедентного экономического кризиса в стране.

Впрочем, вряд ли Макрон сейчас уйдет в отставку, ему и так в Елисейском дворце осталось сидеть на две затяжки. Десять лет назад, после протестов желтых жилетов, не ушел, так и сейчас подавно добровольно не уйдет. Кстати, сейчас желтые жилеты чудесным образом воскресли, активно участвуют в сжигании исторического здания биржи в Бордо и прочих памятников архитектуры.

Протесты во Франции имеют шанс перекинуться и на другие страны Европы. Периодически мы слышим слова поддержки французским протестующим от студентов Испании, ну и от других стран ЕС.

На днях было обнародовано исследование по системе PISA, которая периодически замеряет уровень качества образования в разных странах мира. Страна любителя круассанов Кулбергса в нем выделилась тем, что 54 % латвийских школьников не понимают прочитанного текста. По сравнению с предыдущим замером PISA, Латвия скатилась на 45 баллов вниз. Это крупнейшее падение в рейтинге среди всех стран-участников Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Даже у Албании падение меньше. Эксперты объясняют это глупейшими реформами в области образования в Латвии, запретом преподавания на всех уровнях на русском языке, оттоком кадров, уничтожением научных школ и традиций и переходом на так называемое компетентностное образование Skola-2030.

Ну и что вы думаете? Маленький Париж, который Рига, теперь солидаризируется с большим Парижем, и школьники со студентами Латвии начнут жечь машины в старой Риге? Как бы не так. Ментальность не та. Жители Латвии с момента вступления страны в Европейский Союз прекрасно научились протестовать только ногами. Мечта любого, даже не очень понимающего текст школьника в Латвии, побыстрее свалить из этой страны. Ну и валят. Те, которые понимают тексты дорожных указателей, в какую сторону надо ехать. Кстати, правительство Латвии теперь может смело перестать бороться с дорожными указателями на Москву и Минск. Раз школьники понимают написанное уже с трудом, то и не надо ничего закрашивать.

А вообще, вне зависимости от исхода финансовой закройки ЕС, премьер Латвии Кулбергс и так останется без круассанов. Будущие официанты, вчерашние выпускники латышских школ, просто не будут знать, что это. А пива он лишил себя сам, чуть ранее призвав отказаться от пенного, чтобы на сэкономленные деньги помочь Украине. Подробности смотрите в проекте "Вечерний Мамыкин".