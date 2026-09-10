Поддержка партии "Альтернатива для Германии" на востоке ФРГ достигла 45 %

Рейтинг партии "Альтернатива для Германии" в восточных землях ФРГ достиг 45 %, опережая Левую партию на 30 процентных пунктов, сообщает ТАСС.

За Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца готовы проголосовать на востоке Германии только 12 % респондентов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и "Зеленые" пользуются поддержкой лишь 9 % восточных немцев соответственно, BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") - 5 %.

При этом только 7 % на востоке страны положительно оценивают деятельность Мерца. Недовольны им 91 % восточных немцев.

Опрос проводился с 1 по 7 сентября, в нем участвовали 2 502 человека.