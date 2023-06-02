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Поддержка нетрадиционных он-она - на официальном уровне. В Германии намерены принять закон о самоопределении
В Германии наблюдается полная социальная деградация. Немецкие СМИ сообщают, что уже наступившим летом в ФРГ примут так называемый закон о самоопределении. Он будет использован в ЕС в качестве модельного и, скорее всего, уже в будущем году аналогичный закон обретет силу на территории всего Евросоюза.
Вот его три основных положения: каждый гражданин имеет право 1 раз в год менять пол, указанный в документах. Это разрешено и несовершеннолетним. Но если родители запрещают, их решение может отменить суд, который вправе также лишить родительских прав. Еще одна новация: представьте, что вы публично обратились к человеку как к мужчине или женщине, а он-она таковыми себя не считают, уже осенью за подобное придется платить штраф в 10 тысяч евро.
Сложно судить: будет ли в Европе после принятия закона жить лучше? Но жить веселее станет точно.
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