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Поддерживать Россию в Чехии - преступление
В Чехии правоохранители завели 49 уголовных дел против местных жителей, которые поддержали специальную военную операцию. И количество таких дел только растет.
При этом генпрокурор страны предупредил: "Уголовное наказание может ждать любого, кто на демонстрации, в интервью или как-нибудь иначе публично высказался в поддержку России".
Согласно чешским законам, в первый раз обвиняемый может получить до года колонии, повторное нарушение уже грозит тремя годами лишения свободы.
Фото:pixabay.com
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