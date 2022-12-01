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Поддерживать Россию в Чехии - преступление

В Чехии правоохранители завели 49 уголовных дел против местных жителей, которые поддержали специальную военную операцию. И количество таких дел только растет.

При этом генпрокурор страны предупредил: "Уголовное наказание может ждать любого, кто на демонстрации, в интервью или как-нибудь иначе публично высказался в поддержку России".

Согласно чешским законам, в первый раз обвиняемый может получить до года колонии, повторное нарушение уже грозит тремя годами лишения свободы.

Фото:pixabay.com

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