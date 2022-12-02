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Поддержка Украины приводит к экономическому краху Европы
Поддерживать Киев европейские политики готовы даже в ущерб собственных граждан и даже если своя экономика трещит по швам. В Германии растет число безработных: их уже более 2,5 млн. Подъем показателя был отмечен по итогам шестого месяца подряд. За месяц работу потеряли 17 тыс. немцев против ожидаемых 13 тыс. Портят статистику и украинские беженцы. 189 тыс. из них никак не задействованы на рынке труда. Как отмечает "Блумберг", рост безработицы ускорился на фоне начала рецессии по причине подорожания энергоносителей.
В Нидерландах протестуют фермеры
В Нидерландах зреет новая волна протестов из-за планов правительства закрыть 3 тыс. ферм. Так власти собираются выполнить экологический мандат Европейского союза по сокращению выбросов. Несмотря на предложенную владельцам компенсацию, все больше фермеров присоединяются к движению протеста.
В Молдове продлен режим ЧП
В Молдове из-за дефицита электроэнергии продлен режим чрезвычайного положения, который действует с 2021 года. Как заявила премьер-министр страны, необходимость таких мер продиктована нестабильностью в регионе.
Где Запад сохраняет стабильность, так это в вопросе противостояния России и поддержки киевских властей. Между тем эта стратегия обойдется гораздо дороже, чем предполагалось ранее. Как заявил глава Всемирного банка, стоимость восстановления Украины значительно превысит 349 млрд долларов. А глава МВФ сообщила, что в следующем году странам Запада придется ежемесячно выделять на финансовую помощь Киеву от 3 до 5 млрд долларов.
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