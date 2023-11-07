Подготовка была тайной: Польша с Литвой начали внезапные военные учения

Польша с Литвой начали внезапные военные учения. Подготовка была тайной. Маневры не анонсировались. В Литву выдвинулись солдаты 15-й Гжицкой механизированной бригады.

Также стало известно о том, что Германия разместит в Литве два танковых батальона. Они будут действовать там на постоянной основе как дополнительная защита восточного фланга НАТО.