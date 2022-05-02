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Подготовка к 9 Мая в Европе: Варшава объявила о сносе 60 советских памятников, а власти Литвы не понимают, что люди хотят отмечать в этот день
Прибалтика и Польша своеобразно подготовились к предстоящему празднованию Дня Победы. Варшава объявила о сносе 60 советских памятников. Максимально цинично то, что утвердили этот список в Институте национальной памяти Польши. Уничтожение мемориалов происходило и раньше, но впервые оно транслируется в прямом эфире. Провокационные заявления сделали власти стран Балтии: в Литве заявили, что не понимают, что люди собираются отмечать в этот день.
Эстония запретила все массовые мероприятия 9 Мая, якобы опасаясь провокаций. Насколько спровоцирует народный гнев сам факт отмены там, видимо, не задумались. А в Латвии занялись подменой понятий: 9 Мая объявлен днем памяти о погибших украинцах. О жертвах и героях Второй мировой войны теперь официально можно не вспоминать.
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