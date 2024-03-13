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Подготовка населения к "тотальной обороне" - власти рекомендуют населению Швеции пополнить запасы консервов

Запад продолжает муссировать тему возможной войны с Россией. На этот раз озадачились в Швеции. Страна на днях вступила в НАТО и приступила к подготовке населения к "тотальной обороне". Как пишет "Зюдуэст" со ссылкой на рекомендации властей королевства, в каждом хозяйстве должны быть запасы консервов, портативный фильтр для воды, аптечка и радиоприемник.

Продовольствия должно быть столько, чтобы члены семьи могли продержаться 3 месяца. А британские СМИ в свою очередь заявили, что Швеция в случае военного конфликта НАТО с Москвой может стать логистическим центром.

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