Подготовка населения к "тотальной обороне" - власти рекомендуют населению Швеции пополнить запасы консервов

Запад продолжает муссировать тему возможной войны с Россией. На этот раз озадачились в Швеции. Страна на днях вступила в НАТО и приступила к подготовке населения к "тотальной обороне". Как пишет "Зюдуэст" со ссылкой на рекомендации властей королевства, в каждом хозяйстве должны быть запасы консервов, портативный фильтр для воды, аптечка и радиоприемник.