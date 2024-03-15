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Поднимающихся на Эверест альпинистов обяжут носить GPS-трекеры
После того как в 2023 году на Эвересте погибли 18 альпинистов, всех, кто захочет подняться на гору, обяжут носить GPS-трекеры, пишет БЕЛТА.
Сигнал от устройств, которые вшиваются в одежду, можно проследить даже под снегом толщиной 20 м. Это дает больше шансов альпинистам быть найденными в случае чрезвычайной ситуации.
Усовершенствованные трекеры уже много лет используются профессиональными альпинистами и некоторыми экспедиционными компаниями. Новые приборы гораздо более простые. Они выглядяткак небольшая флешка, не требуют зарядки и легко крепятся к одежде. Их будут предоставлять трекинговые компании за 10-15 долларов.
В последние годы количество туристов, желающих посетить Эверест, все больше растет. В прошлом году около 60 тыс. человек побывали в национальном парке Сагарматха на территории Непала, а 600 из них пытались достичь вершины горы.
Поскольку организовывать спасательные операции на высоте крайне сложно, GPS-трекеры призваны облегчить поиск пострадавших альпинистов и сделать его менее рискованным для спасателей.
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