Поднимающихся на Эверест альпинистов обяжут носить GPS-трекеры

После того как в 2023 году на Эвересте погибли 18 альпинистов, всех, кто захочет подняться на гору, обяжут носить GPS-трекеры, пишет БЕЛТА.



Сигнал от устройств, которые вшиваются в одежду, можно проследить даже под снегом толщиной 20 м. Это дает больше шансов альпинистам быть найденными в случае чрезвычайной ситуации.



Усовершенствованные трекеры уже много лет используются профессиональными альпинистами и некоторыми экспедиционными компаниями. Новые приборы гораздо более простые. Они выглядяткак небольшая флешка, не требуют зарядки и легко крепятся к одежде. Их будут предоставлять трекинговые компании за 10-15 долларов.



В последние годы количество туристов, желающих посетить Эверест, все больше растет. В прошлом году около 60 тыс. человек побывали в национальном парке Сагарматха на территории Непала, а 600 из них пытались достичь вершины горы.



Поскольку организовывать спасательные операции на высоте крайне сложно, GPS-трекеры призваны облегчить поиск пострадавших альпинистов и сделать его менее рискованным для спасателей.