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Подорожание стоимости жизни привело к протестам в Панаме

Всеобщее недовольство резким подорожанием стоимости жизни выливается на улицы. Демонстрации в Панаме. Среди протестующих строители, перевозчики, студенты, работники транспортной сферы, аграрного сектора и представители коренных народов. Профсоюзы педагогов и вовсе заявили о начале забастовки. Стартует она 7 июля и, как ожидается, продлится трое суток. Протестующие требуют от властей заморозить цены на продовольствие и бензин, бросить силы на поддержку образования и здравоохранения, а также начать борьбу с безработицей.

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