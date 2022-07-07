Подорожание стоимости жизни привело к протестам в Панаме

Всеобщее недовольство резким подорожанием стоимости жизни выливается на улицы. Демонстрации в Панаме. Среди протестующих строители, перевозчики, студенты, работники транспортной сферы, аграрного сектора и представители коренных народов. Профсоюзы педагогов и вовсе заявили о начале забастовки. Стартует она 7 июля и, как ожидается, продлится трое суток. Протестующие требуют от властей заморозить цены на продовольствие и бензин, бросить силы на поддержку образования и здравоохранения, а также начать борьбу с безработицей.