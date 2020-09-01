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Подошел к концу самый длительный карантин в мире - в Аргентине

Стратегия Швеции в борьбе с коронавирусом должна стать образцом. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. По его мнению, жесткий карантин служит грубым инструментом, который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса. Напомним, в отличие от большинства государств, Швеция, как и Беларусь, отказалась вводить жесткие карантинные ограничения. В условиях пандемии там не закрывались ни школы, ни детские сады. Продолжают работать магазины и рестораны.

Аргентина снимает карантин

И сегодня подошел к концу самый длительный карантин в мире - в Аргентине. Причем на фоне очередного всплеска заболеваемости COVID. Однако, по мнению властей, дальнейшие жесткие ограничения (а они действовали в стране 5 месяцев) приведут к окончательному упадку экономики.

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