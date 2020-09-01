Подошел к концу самый длительный карантин в мире - в Аргентине

Стратегия Швеции в борьбе с коронавирусом должна стать образцом. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро. По его мнению, жесткий карантин служит грубым инструментом, который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса. Напомним, в отличие от большинства государств, Швеция, как и Беларусь, отказалась вводить жесткие карантинные ограничения. В условиях пандемии там не закрывались ни школы, ни детские сады. Продолжают работать магазины и рестораны.



