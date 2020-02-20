Подозреваемого в атаке в немецком Ханау нашли мертвым у себя дома

Подозреваемого в атаке в немецком городе Ханау нашли мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело. Расследование продолжается. В городе введен режим спецоперации. Напомним, этой ночью в городе Ханау в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне неизвестный открыл стрельбу сначала в двух кальянных, а затем из автомобиля продолжил стрелять на центральной площади города. 8 человек погибли. Еще пятеро получили тяжелые ранения, они находятся в критическом состоянии. О мотивах преступника пока ничего неизвестно. Немецкие СМИ сообщают, что погибшими могут быть этнические курды.