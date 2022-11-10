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Подозреваемого в крупнейших в мире хакерских атаках арестовали в Канаде
Россиянин, подозревающийся в совершении крупнейших в мире хакерских атак, арестован в Канаде. Об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Europol), пишет РИА Новости.
По данным организации, 33-летний россиянин подозревается в использовании вируса-вымогателя LockBit для организации атак на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру. "Он также известен тем, что требовал немыслимые выкупы в размере от 5 до 70 млн евро", - отметили в Европоле.
Расследование вели правоохранительные органы Франции при поддержке со стороны США и Канады, а также Европола. Арест стал возможным после спецоперации на Украине в октябре 2021 года, в ходе которой были задержаны два сообщника подозреваемого.
В ходе рейда, проведенного 26 октября этого года, подозреваемый был задержан, у него были изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, 8 компьютеров, 32 жестких диска и €400 тыс. в криптовалютах. Ожидается, что обвинения ему будут предъявлены в США.
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