Подозреваемого в крупнейших в мире хакерских атаках арестовали в Канаде

Россиянин, подозревающийся в совершении крупнейших в мире хакерских атак, арестован в Канаде. Об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Europol), пишет РИА Новости.

По данным организации, 33-летний россиянин подозревается в использовании вируса-вымогателя LockBit для организации атак на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру. "Он также известен тем, что требовал немыслимые выкупы в размере от 5 до 70 млн евро", - отметили в Европоле.

Расследование вели правоохранительные органы Франции при поддержке со стороны США и Канады, а также Европола. Арест стал возможным после спецоперации на Украине в октябре 2021 года, в ходе которой были задержаны два сообщника подозреваемого.