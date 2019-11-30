Подозреваемый в атаке на Лондонском мосту был судим за терроризм

Террорист, устроивший накануне резню на Лондонском мосту, был хорошо известен британской полиции и отбывал тюремный срок по статье о подготовке теракта. Усмана Хана застрелили сразу же после того, как он с ножом накинулся на участников симпозиума, в котором принимали участие ученые и юристы, занимающиеся криминологией, а затем выбежал на улицу и продолжил резню.



В силовых структурах говорят, что на мужчине был надет подозрительный пояс. Как позже выяснилось, это был муляж пояса смертника. Подозреваемому было 28 лет, у него пакистанские корни. В штате Кашмир он организовал подпольную террористическую группировку, члены которой готовили теракты. В результате вчерашней резни в Лондоне 2 человека погибли, 3 получили серьезные ранения.



