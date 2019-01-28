Подозреваемый в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи задержан

В Подмосковье задержан мужчина, которого подозревают в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи. По его словам, он спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Задержанный является фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков, он был под подпиской о невыезде. Сейчас, как сообщает МВД России, устанавливаются возможные соучастники. Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" также обнаружена. Ее стоимость около миллиона долларов. Меры безопасности в Третьяковской галерее усилены.