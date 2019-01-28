Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан. Обнаружено и само полотно

Он рассказал оперативникам, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.

Задержанный является фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Он находился под подпиской о невыезде. Как сообщает МВД России, сейчас устанавливаются возможные соучастники задержанного. Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" также обнаружена. Ее стоимость около миллиона долларов. Меры безопасности в Третьяковской галерее усилены после случившегося.