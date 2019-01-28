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Подозреваемый в краже картины Куинджи задержан. Обнаружено и само полотно

В Подмосковье задержан мужчина, которого подозревают в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Он рассказал оперативникам, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе.
Задержанный является фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков. Он находился под подпиской о невыезде. Как сообщает МВД России, сейчас устанавливаются возможные соучастники задержанного. Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" также обнаружена. Ее стоимость около миллиона долларов. Меры безопасности в Третьяковской галерее усилены после случившегося.

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