Подозреваемый в нападении в Золингене сдался полиции

В Германии 26-летний мужчина сдался полиции, заявив, что он совершил нападение на городском фестивале в Золингене. Трагедия произошла накануне. На участников праздника в честь дня города напал неизвестный с ножом. В результате погибли 3 человека, еще несколько ранены. Сейчас полиция проверяет причастность мужчины к атаке. Предполагаемый виновник - гражданин Сирии, который приехал в Германию как беженец.