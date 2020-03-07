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Подозрительный предмет был обнаружен в машине в британском Лутоне
На месте работали саперы и криминалисты. Перед тем как начался обыск автомобиля, были эвакуированы около 50 человек. Им разрешили вернуться в свои дома на Брук-Стрит после того, как специалисты сообщили, что взрывчатых веществ нет. По сообщениям полиции, в связи с инцидентом арестованы 2 человека.
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