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Подробности бойни в керчинском колледже
Информационное пространство сегодня потрясла новость о трагедии в Керчи. По последним данным, как сообщают некоторые источники, в массовом убийстве в городе уже 19 жертв, десятки раненых. Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил Президент Беларуси. В Крыму объявлен трехдневный траур, действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, бойню устроил студент керченского политехнического колледжа. Что двигало молодым человеком - пока неясно. Елизавета Казакова с подробностями.
Началось все с экстренных сообщений о взрыве бытового газа. Но спустя полчаса информация о трагедии в политехническом колледже Керчи начала проясняться. Там сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает Национальный антитеррористический комитет. На месте происшествия работают силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.
Территория оцеплена, проведена эвакуация. Но со слов очевидцев рисуется ужасающая картина: кто-то говорит, что взрыв был не один, а еще, что в людей стреляли.
Далее выясняется, что устройство, взорвавшееся в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами, уточнили в следственных органах. Сомнения в том, что это теракт, рассеиваются.
Жители Керчи сообщают в социальных сетях, что обстановка в городе крайне тревожная: учеников не выпускали из школ, слышен рев сирен скорой помощи.
Виновником ЧП некоторые издания называют вооруженного молодого человека. Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения.
СМИ сообщили его имя - Владислав Росляков, 18 лет, студент 4 курса колледжа. Выстраивается и хронология преступных действий злоумышленника.
11:40. Стрелок заходит в школу в потоке людей на перемене между второй и третьей парами. У него с собой ружье и самодельное взрывное устройство.
11:43. Стрелок поднимается на второй этаж и открывает стрельбу в коридоре, стреляет по всем, кто проходит мимо. Вахтер нажимает тревожную кнопку.
11:44. Ученики в панике выламывают стекла и решетки, вытаскивают пострадавших и выбегают из школы.
11:45. У нападавшего заканчиваются патроны. Он спускается на первый этаж и взрывает там бомбу. В ходе спасательной операции тело стрелка, устроившего теракт, находят в здании колледжа. Он застрелился.
Во второй половине дня следователи переквалифицировали уголовное дело о взрыве в керченском колледже со статьи "Террористический акт" на статью "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". Медики и спасатели делают все возможное для помощи пострадавшим, при необходимости их доставят в любой медицинский центр России. Остается надежда, что число жертв кровавого нападения не увеличится.