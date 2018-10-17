Подробности бойни в керчинском колледже

Информационное пространство сегодня потрясла новость о трагедии в Керчи. По последним данным, как сообщают некоторые источники, в массовом убийстве в городе уже 19 жертв, десятки раненых. Искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших выразил Президент Беларуси. В Крыму объявлен трехдневный траур, действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительной информации, бойню устроил студент керченского политехнического колледжа. Что двигало молодым человеком - пока неясно. Елизавета Казакова с подробностями.

Началось все с экстренных сообщений о взрыве бытового газа. Но спустя полчаса информация о трагедии в политехническом колледже Керчи начала проясняться. Там сработало неустановленное взрывное устройство, сообщает Национальный антитеррористический комитет. На месте происшествия работают силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Территория оцеплена, проведена эвакуация. Но со слов очевидцев рисуется ужасающая картина: кто-то говорит, что взрыв был не один, а еще, что в людей стреляли.

Далее выясняется, что устройство, взорвавшееся в столовой колледжа, было начинено металлическими предметами, уточнили в следственных органах. Сомнения в том, что это теракт, рассеиваются.

Жители Керчи сообщают в социальных сетях, что обстановка в городе крайне тревожная: учеников не выпускали из школ, слышен рев сирен скорой помощи.

Виновником ЧП некоторые издания называют вооруженного молодого человека. Подозреваемого зафиксировали камеры видеонаблюдения.

СМИ сообщили его имя - Владислав Росляков, 18 лет, студент 4 курса колледжа. Выстраивается и хронология преступных действий злоумышленника.

11:40. Стрелок заходит в школу в потоке людей на перемене между второй и третьей парами. У него с собой ружье и самодельное взрывное устройство.

11:43. Стрелок поднимается на второй этаж и открывает стрельбу в коридоре, стреляет по всем, кто проходит мимо. Вахтер нажимает тревожную кнопку.

11:44. Ученики в панике выламывают стекла и решетки, вытаскивают пострадавших и выбегают из школы.

11:45. У нападавшего заканчиваются патроны. Он спускается на первый этаж и взрывает там бомбу. В ходе спасательной операции тело стрелка, устроившего теракт, находят в здании колледжа. Он застрелился.