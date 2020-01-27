Подробности гибели Коби Брайанта

Появились подробности гибели звезды баскетбола Коби Брайанта. Согласно данным радара, частный вертолет звезды, на котором находился сам спортсмен и еще 8 человек, почти 15 минут кружил над городом Глендейл. После этого он внезапно врезался в склон горы. Среди вероятных причин трагедии - сильный туман и неполадки с двигателем.На борту помимо самого Брайанта находилась его 13-летняя дочь.



Легенда американского баскетбола в составе команды "Лейкерс" выиграл 5 чемпионских титулов НБА, а также 2 золотые медали на олимпиадах в составе национальной сборной США. В Лос-Анджелесе тысячи людей продолжают нести цветы к спорткомплексу "Стейплс центр", чтобы почтить память звезды.