Подробности скандальной отставки Лиз Трасс

Британская газета Daily Mail поделилась подробностями отставки премьер-министра Лиз Трасс, полученными от ее ближайших союзников. По информации издания, ранним утром Трасс рассылала им взволнованные сообщения, а на заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьера. Об этом пишет РИА Новости.



Как рассказали газете источники, "друзья Трасс" получали от нее СМС-сообщения с четырех часов утра.



"Кажется, она напугана тем, как быстро все происходит Но она все еще думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра - плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено", - прокомментировали собеседники издания ситуацию.



Во время голосования в парламенте по поводу увольнения настроенных против Трасс министров однопартийцы премьер-министра обвиняли ее в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток".



Фото:Sputnik