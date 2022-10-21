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Подробности скандальной отставки Лиз Трасс
Британская газета Daily Mail поделилась подробностями отставки премьер-министра Лиз Трасс, полученными от ее ближайших союзников. По информации издания, ранним утром Трасс рассылала им взволнованные сообщения, а на заседании парламента однопартийцы не стеснялись кричать на премьера. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказали газете источники, "друзья Трасс" получали от нее СМС-сообщения с четырех часов утра.
"Кажется, она напугана тем, как быстро все происходит Но она все еще думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения, и ее настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра - плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, все кончено", - прокомментировали собеседники издания ситуацию.
Во время голосования в парламенте по поводу увольнения настроенных против Трасс министров однопартийцы премьер-министра обвиняли ее в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток".
Фото:Sputnik
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