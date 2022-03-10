Подробности теракта у белорусского посольства в Италии

Как теракт квалифицировано событие у здания нашего посольства в Италии. Накануне в 4:00 неизвестные в масках подожгли неустановленные предметы и перебросили на территорию белорусского посольства. С места происшествия они скрылись. Позже выяснилось, что применялись полноценные самодельные устройства, начиненные порохом. Взрыв одного из них произошел в непосредственной близости от газовой трубы. Один из предметов не сдетонировал.