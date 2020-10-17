Подробности теракта в пригороде Парижа

Весь день следователи Франции занимаются делом об убийстве учителя истории в пригороде Парижа. Задержаны 9 человек, в том числе - члены семьи нападавшего. А также отец одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение учителя. Известно, что убийца 2002 года рождения. О подробностях произошедшего расскажет Андрей Семченко.





Память, благодарность и скорбь. К крыльцу колледжа дю Буа д'Ольн неравнодушные люди приносят цветы. Учителя истории, преподававшего в заведении, накануне нашли обезглавленным.

Имя преподавателя в интересах следствия не разглашается. Причиной такой жестокой расправы стала презентация на уроке карикатур на пророка Мухаммеда "Шарли Эбдо". Таким образом учитель показывал важность свободы слова.

Часть учеников подобное отношение возмутило. Один из них - чеченец Абдуллах Анзоров - решил убить преподавателя. В качестве орудия преступления он выбрал кухонный нож. Подозреваемого полиция настигла в соседней коммуне. Тот выкрикивал "Аллах Акбар!" и угрожал полицейским. В ответ те открыли огонь и застрелили его. К слову, еще месяцем ранее президент страны Эммануэль Макрон осудил радикализацию исламистов в стране.









Такое нападение - уже не первое в череде после теракта в редакции издания "Шарли Эбдо". Тогда за религиозную карикатуру в результате нападения боевиков погибли 12 человек, 11 были ранены. В начале осени журнал снова опубликовал те же карикатуры - в память о погибших и в связи с началом суда над виновными в совершении теракта. Сегодня, помимо президента и премьера, выступил со словами поддержки и Национальный союз образования страны.

Сейчас же в районе усиленно работает полиция. Дополнительные силы стянуты для охраны школы.