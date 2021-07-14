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Подрыв автобуса в Пакистане - погибли не менее 13 человек

Не менее 13 человек погибли в Пакистане при подрыве автобуса, 39 пострадали. Транспортное средство перевозило людей, работающих на строительстве плотины. Среди погибших числятся двое членов пограничного корпуса Пакистана и четверо иностранцев.

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