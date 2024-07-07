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Подрыв "Северных потоков" готовился с 2014 года - немецкие СМИ

Немецкие СМИ раскрыли неожиданные подробности о подрыве "Северных потоков". По информации Welt, диверсия на магистралях задумывалась в 2014 году - еще до присоединения Крыма к России. Исполнителями диверсии называют некую "украинскую группу", которая действовала на судне "Андромеда". Сообщается, что накануне взрывов экипаж яхты побывал в Украине, а после завершения своей миссии туда же и вернулся. Издание отмечает: если будет доказано долгосрочное планирование Украины, это может серьезно повлиять на желание Германии поддерживать украинцев.

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