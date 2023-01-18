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Подставной ресторан ликвидировали в Москве - завлекала поужинать 21-летняя девушка
Тайное заведение было создано для того, чтобы выбивать из клиентов деньги. Завлекала поужинать мужчин с сайта знакомств 21-летняя девушка. Вернее, дама сама знакомилась с парнями и недвусмысленно намекала на шикарную встречу, которая запомнится надолго. Желания сразу же отпадали после того, как жертвы видели счет. Например, за фруктовую нарезку и чай с одного из гостей заведения потребовали 37 тысяч российских рублей. Для большинства заведение оказывалось слишком элитным. Те, кто отказывался платить, получали дополнительные услуги - мог выйти охранник с оружием и заставить взять микрозаем, чтоб закрыть счет. Правоохранителям стало известно о тайном заведении после многочисленных жалоб, клиенты были не удовлетворены сервисом и качеством обслуживания.
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