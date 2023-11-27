Подтопления в Краснодарском крае, под Анапой сухогруз выбросило на берег, в Украине и Румынии обесточены населенные пункты

Сильнейший ураган стал причиной разрушений и подтоплений в Краснодарском крае России. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Улицы городов заблокировали поваленные деревья, в Сочи первая береговая линия ушла под воду. Шторм размыл железную дорогу, а аэропорт не смог принять несколько рейсов. Волны местами поднимались до шести метров в высоту, землю размыло настолько, что под собственной тяжестью рухнул трехэтажный дом. К счастью, жители успели эвакуироваться.

Во власти разрушительного шторма оказался Крым - без света остались полмиллиона жителей, нарушено водоснабжение. Погиб один человек, еще десять - пострадали. В Украине из-за непогоды обесточено около 400 населенных пунктов. Примерно столько же городов и сел лишились электричества в Румынии. В Болгарии сильный ветер стал причиной многочисленных ДТП. В авариях погибли два человека и еще 36 получили ранения, один водитель стал жертвой зимнего шторма в Молдове.