Регулятор ЕС, наконец, подтвердил связь между препаратом AstraZeneca и многочисленными тромбозами. По сообщениям представителя Европейского агентства по лекарствам, сегодня организация сделает официальное заявление на этот счет. Кстати, Оксфордский университет уже приостановил испытание этой вакцины среди детей. Напомним, от ее использования отказались в Норвегии, Дании, Финляндии, Ирландии, Исландии и других странах. Французы также против делать себе прививку из страха перед возможным летальным исходом.



Арман Девинь, координатор центра вакцинации: "Здесь хранятся 600 доз, которые мы не можем использовать, потому что никто не явился для вакцинации. Мне не хватает ретроспективного взгляда на вакцину. Я подожду, пока появятся соответствующие исследования".





Вакцина Pfizer вызывает подозрения

Стало известно о летальном исходе после вакцины компании Pfizer. В Австралии всего через несколько часов после прививки умерла 82-летняя женщина. Пока неясно, связана ли смерть с вакцинацией, поскольку у нее уже были проблемы со здоровьем. Надежность продукта Pfizer вызывает вопросы и в Австрии. Там за 3 месяца умерли 55 человек также после вакцинации препаратом данного производителя.

Коронавирус бьет антирекорды смертности

На данный момент уже более 132-х с половиной миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом. По количеству умерших антирекорд принадлежит США - почти 570 тысяч человек.

На втором месте - Индия. Здесь за сутки впервые скончались более 115 тысяч человек. Заболевших ежедневно - более 100 тысяч. Власти Нью-Дели вводят комендантский час с 10 вечера до 5 утра. Такие меры продлятся до 30 апреля.