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Подведены итоги первого года президентства Джо Байдена

Сегодня начинает отсчет второй год президентства Байдена. По этому поводу глава Белого дома, растерявший уже более половины поддержки американцев, решил провести пресс-конференцию. На ней ожидаемо Джо говорил об агрессии со стороны России, но при этом ни словом не обмолвился о расширении НАТО на восток. Не обошлось без излюбленного Вашингтоном приема. Байден вызывал журналистов по списку, а потом по бумажке зачитывал ответы на заранее распределенные вопросы. Таким поведением возмутился экс-лидер США Дональд Трамп. Он заявил, что ему подобное ни за что не сошло бы с рук.

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