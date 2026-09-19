Подводят итоги учений ОДКБ с силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона

В программе активной фазы учений - отработка маневров при захвате условного населенного пункта незаконными вооруженными формированиями, эвакуация заложников, штурм и зачистка, комплексное огневое поражение, работа мобильных групп. И везде брали в расчет реальный боевой опыт. Это и вопросы противовоздушного прикрытия, радиоэлектронной борьбы, применение беспилотников.

Таалатбек Масадыков, Генеральный секретарь ОДКБ:

"Отмечаю слаженные и умелые действия всех национальных контингентов Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, активное использование опыта современных вооруженных конфликтов при планировании и ведении боевых действий. Проведенные учения показали возросший уровень подготовки командования Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона и слаженную работу командиров и штабов".

В учениях "Рубеж-2026" приняли участие около 1,5 тыс. военных, задействовано более 300 единиц техники, включая БПЛА.