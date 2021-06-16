Поджогами закончились выступления левоанархистов в Берлине

Столкновения начались после того, как полиция попыталась освободить здание самоуправленческого проекта на улице Ригаер-штрассе, которое служит местом сбора радикалов. Около 200 анархистов построили на улице баррикады, которые затем подожгли. Для прекращения протестов полиция применила водометы, есть задержанные.В ходе столкновений пострадали около 60 стражей порядка.