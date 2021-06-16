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Поджогами закончились выступления левоанархистов в Берлине

Столкновения начались после того, как полиция попыталась освободить здание самоуправленческого проекта на улице Ригаер-штрассе, которое служит местом сбора радикалов. Около 200 анархистов построили на улице баррикады, которые затем подожгли. Для прекращения протестов полиция применила водометы, есть задержанные.В ходе столкновений пострадали около 60 стражей порядка.


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