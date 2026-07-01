Поезд с опасными химикатами сошел с рельсов в Пенсильвании

В США в штате Пенсильвания сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда. Состав перевозил опасные материалы. Кадры с воздуха зафиксировали масштаб аварии: по меньшей мере 6 вагонов завалились набок.

По предварительной информации, никто не пострадал. В местной полиции заявили, что ни в одном из вагонов с опасными материалами утечек не зафиксировано, угрозы для общественной безопасности нет.

Тем не менее жителям ближайших домов власти рекомендовали избегать района происшествия, а также закрыть окна и двери. Причина аварии выясняется. На месте ЧП работают спецслужбы.