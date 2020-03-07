Поезд "Летучий шотландец" станет "Летучей шотландкой"

Сотрудники Лондонской северо-восточной железной дороги готовятся к Международному женскому дню. В честь праздника был на время переименован знаменитый британский поезд "Летучий шотландец".До конца марта по ветке Эдинбург - Лондон ретро-локомотив будет ходить под именем "Летучая шотландка". В составе локомотивной бригады и команды проводников только дамы.



