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Поезд "Летучий шотландец" станет "Летучей шотландкой"
Сотрудники Лондонской северо-восточной железной дороги готовятся к Международному женскому дню. В честь праздника был на время переименован знаменитый британский поезд "Летучий шотландец".До конца марта по ветке Эдинбург - Лондон ретро-локомотив будет ходить под именем "Летучая шотландка". В составе локомотивной бригады и команды проводников только дамы.
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