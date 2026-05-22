Поездка в Китай дала возможность Трампу красиво выйти из иранского конфликта - мнение эксперта

Урегулирование ближневосточного конфликта положительно скажется на репутации Трампа. Поэтому, по мнению экспертов, скоро следует ожидать сдвига в диалоге между США и Ираном.

Юрий Самонкин, политолог, глава Евразийского института молодежных инициатив (Россия):

"Иран и США в ближайшее время найдут общие точки соприкосновения, Ближний Восток снова затихнет. Но до очередных авантюр Израиля в отношении Палестины и сектора Газа, как мы это привыкли видеть. Но в данной ситуации естественно, что геополитические ситуации к приближающемуся лету 2026 года стабилизируются, остынут локальные конфликты и действия. И мы прекрасно видим, что к осени опять возобновится активность спецпосланников Трампа и самого господина Трампа на других участках. В частности, речь идет об Украине".