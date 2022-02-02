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Поездка главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Украину отменилась из-за положительного теста на COVID-19
В Прибалтику через Черное море. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью BBC отличилась познаниями в географии. Накануне запланированного визита в Украину госпожа-министр заявила, что в рамках сдерживания России "Великобритания продолжает снабжать и предоставлять дополнительную поддержку балтийским союзникам через Черное море". Впрочем, язык Трасс и до Киева не довел.
Поездка сорвалась из-за положительного теста на коронавирус.
Ранее Лиз Трасс уже отличилась знанием украинской истории - провозгласила, что "Украина знавала нашествия от монголов до татар".
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